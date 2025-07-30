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30 июля 2025 в 21:34

В Москве умер потомок Трубецких и Голицыных

В Москве умер князь Александр Трубецкой

Князь Александр Трубецкой Князь Александр Трубецкой Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС

В Москве на 79-м году жизни скончался князь Александр Трубецкой — потомок известных дворянских родов Трубецких и Голицыных, сообщает «Лента Новостей Санкт-Петербурга». Его госпитализировали 24 июля с проблемами дыхания, однако врачи не смогли спасти пациента.

Александр Трубецкой был потомком князей, чья родословная восходит к князю Гедимину и, согласно преданию, к Владимиру Красное Солнце. Всю жизнь он занимался сохранением исторического наследия и культурной памяти России.

Ранее вдова певца Юрия Шатунова Светлана сообщила о смерти своей матери, поделившись теплыми воспоминаниями в соцсетях. Она опубликовала архивные фото, где запечатлены покойная и певец, отметив их особую душевную связь. По словам женщины, Шатунов относился к теще с большой теплотой, а теперь, как верит вдова, их «две добрые души» воссоединились.

Ранее сообщалось о смерти 60-летнего израильского актера Алона Абутбула, известного по ролям в «Темном рыцаре» и «Твин Пиксе». Артист скончался на пляже Ха-Боним после купания — он потерял сознание на берегу, и медики не смогли его реанимировать. В последнее время актер жаловался на проблемы со здоровьем.

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