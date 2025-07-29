Звезда «Твин Пикса» и «Темного рыцаря» умер на пляже Израиля Актер из «Твин Пикса» и «Темного рыцаря» Абутбул умер в возрасте 60 лет

Израильский актер Алон Абутбул, известный по ролям в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и в третьем сезоне культового сериала «Твин Пикс», умер в возрасте 60 лет, сообщает Daily Mail. По данным издания, артист скончался во время отдыха на пляже в Израиле.

Актер Алон Абутбул скончался, потеряв сознание на израильском пляже. 60-летний артист плавал в водах у пляжа Ха-Боним на севере страны, вернулся на берег и потерял сознание на глазах у испуганных туристов, — говорится в материале.

Издание отмечает, что последнее время Аутбул плохо себя чувствовал. Прибывшие на помощь к актеру медики пытались вернуть его к жизни, но попытки были тщетны.

Алон Абутбул впервые появился на большом экране в 1980 году. Сыграл физика Леонида Павела в супергеройском фильме режиссера Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возвращение легенды», в третьей части «Рэмбо». Последней работой актера стал израильский сериал «Немец», вышедший в этом году.

Ранее в США на 71-м году жизни скончался актер Рене Кирби, которого зрители могут знать по ролям в комедиях братьев Фаррелли «Любовь зла» (2001) и «Застрял в себе» (2003). Артист с рождения страдал от расщепления позвоночника. Новость о смерти знаменитости подтвердил его брат.