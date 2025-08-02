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02 августа 2025 в 18:58

Раскрыто место прощания с театральным режиссером Ереминым

Прощание с режиссером Ереминым состоится в театре Моссовета

Юрий Еремин Юрий Еремин Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Прощание с народным артистом России, режиссером и педагогом Юрием Ереминым состоится в Государственном академическом театре имени Моссовета, сообщили ТАСС в учреждении. Церемония пройдет 4 августа.

Прощание с Юрием Ереминым пройдет 4 августа в 11:00 на основной сцене театра, — сообщили в театре.

О смерти Еремина стало известно 1 августа. Деятелю культуры был 81 год. Зрители хорошо знают его работы, среди которых: «У врат царства» (по пьесе Кнута Гамсуна), «Мадам Бовари» (экранизация романа Гюстава Флобера), «Серебряный век» (постановка пьесы Михаила Рощина) и другие.

До этого в Германии умер советский актер Виктор Бутов. Последние годы 72-летний артист провел в Дюссельдорфе. Фильмография артиста насчитывает 10 киноработ. Он дебютировал в 1977 году в драме «Побег из тюрьмы» с Александром Абдуловым в главной роли. Также он сыграл Колю в фильме Станислава Говорухина «Вторжение» и короля Себастьяна в «Битве трех королей».

Ранее на 91-м году жизни скончался американский актер Питер Генри Шредер, известный по ролям в сериале «Звездный путь: Энтерпрайз» и в оскароносном фильме «Операция „Арго“». Артист умер во Флориде 7 июня в медцентре для ветеранов.

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