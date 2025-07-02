Умер актер из сериала «Звездный путь»

На 91-м году жизни умер американский актер Питер Генри Шредер, известный по ролям в сериале «Звездный путь: Энтерпрайз» и в оскароносном фильме «Операция „Арго“», сообщает портал Deadline. Артист скончался 7 июня в медицинском центре для ветеранов во Флориде.

Шредер служил в армии США во время корейской войны. После ее окончания он начал обучаться актерскому мастерству. Позже он основал продюсерскую компанию PHS Productions и преподавал в Американской академии драматического искусства.

Ранее сыгравшая в сериале «Твин Пикс» и фильме «Малхолланд Драйв» актриса Ребекка Дель Рио была найдена мертвой. Ей было 57 лет, причины смерти не раскрываются. Тело обнаружили в резиденции Рио в Лос-Анджелесе.

До этого стало известно, что звезда бразильского кино актер Франциску Куоко ушел из жизни в 91 год. Россияне знают его по сериалу «Клон», где он исполнил роль падре Матиолли. О смерти артиста сообщила актриса Джованна Антонелли, сыгравшая главную роль в мыльной опере. По ее словам, с Куоко телевидение потеряло красивую часть своей истории.