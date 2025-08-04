Воспитательница изнасиловала и жестоко убила четырехлетнюю падчерицу

В Южно-Африканской Республике воспитательница детского сада совершила жестокое преступление против своей четырехлетней падчерицы, сообщает издание Daily Mail. По данным следствия, женщина изнасиловала и утопила девочку в ванной после ссоры с ее отцом, заподозрив его в измене.

23 января 2023 года Амбер Ли Хьюз осталась наедине с ребенком, пока отец девочки находился на собеседовании. В приступе ревности она отправила мужчине угрожающее сообщение, после чего напала на ребенка.

Я признаю, что страдала пограничным расстройством личности на момент инцидента, но осознавала свои действия в тот день, — заявила обвиняемая в ходе судебного заседания.

На слушаниях Хьюз признала факт убийства, однако отвергла обвинения в сексуальном насилии над ребенком. Отец погибшей девочки выразил облегчение в связи с тем, что правда начала всплывать. По его словам, теперь ему остается только узнать, как долго убийца мучила девочку перед смертью.

Ранее сообщалось, что житель Уиндома в американском штате Миннесота застрелил 70-летнюю соседку, приняв ее за пришельца. Прибывшая на вызов полиция застала раненую женщину в сознании. Она рассказала, что сосед выстрелил в нее семь раз. Спасти американку не удалось.

Прежде в подмосковной Балашихе мужчина застрелил девушку во время застолья и сбросил ее тело в озеро. По предварительной информации, он начал приставать к гостье. Убийство произошло на глазах второй собутыльницы. Обвиняемый был задержан после обнаружения тела погибшей и орудия преступления.