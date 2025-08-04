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04 августа 2025 в 10:56

Американец застрелил соседку, приняв ее за пришельца

Житель Миннесоты принял соседку за пришельца и выстрелил в нее семь раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Уиндома в американском штате Миннесота застрелил 70-летнюю соседку, приняв ее за пришельца, сообщает телеканал CBS News. Прибывшая на вызов полиция застала раненую женщину в сознании. Она рассказала, что сосед выстрелил в нее семь раз. Спасти американку не удалось.

38-летнему мужчине из Уиндома, штат Миннесота, предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в убийстве второй степени согласно уголовному иску, поданному в округе Коттонвуд, — говорится в публикации.

Как утверждает свидетель, подозреваемый назвал соседку инопланетянкой, разбудив его посреди ночи. Через некоторое время мужчина услышал выстрелы, а возле дома женщины он нашел ее окровавленное тело. Стрелявшего уже арестовали, в скором времени состоится заседание по его делу.

Ранее в подмосковной Балашихе мужчина застрелил девушку во время застолья и сбросил еe тело в озеро. По предварительной информации, он начал приставать к гостье. Убийство произошло на глазах второй собутыльницы. Обвиняемый был задержан после обнаружения тела погибшей и орудия преступления.

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