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03 августа 2025 в 13:43

Мужчина застрелил гостью и выбросил тело в озеро

В подмосковной Балашихе мужчина застрелил женщину из ружья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время застолья в подмосковной Балашихе мужчина застрелил девушку и сбросил еe тело в озеро, сообщили в СК Московской области. По предварительной информации, он начал приставать к гостье.

В какой-то момент подозреваемый схватил ружье и выстрелил в девушку. Все происходило в его квартире, где он распивал алкоголь с двумя женщинами. Убийство произошло на глазах второй собутыльницы. Обвиняемый был задержан после обнаружения тела погибшей и орудия преступления.

Сразу после нападения свидетельнице удалось сбежать и сообщить в полицию. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в убийстве. Следователи осмотрели место происшествия и допросили обвиняемого и свидетелей.

Ранее стали известны новые подробности жуткого убийства младенца в Санкт-Петербурге. Родители сначала закопали новорожденную на участке, но позже сожгли тело в бочке, когда собаки раскопали останки. Мужчина несколько дней сжигал вещи и останки, а затем рассыпал пепел по участку.

Балашиха
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