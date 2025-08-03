Мужчина застрелил гостью и выбросил тело в озеро В подмосковной Балашихе мужчина застрелил женщину из ружья

Во время застолья в подмосковной Балашихе мужчина застрелил девушку и сбросил еe тело в озеро, сообщили в СК Московской области. По предварительной информации, он начал приставать к гостье.

В какой-то момент подозреваемый схватил ружье и выстрелил в девушку. Все происходило в его квартире, где он распивал алкоголь с двумя женщинами. Убийство произошло на глазах второй собутыльницы. Обвиняемый был задержан после обнаружения тела погибшей и орудия преступления.

Сразу после нападения свидетельнице удалось сбежать и сообщить в полицию. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в убийстве. Следователи осмотрели место происшествия и допросили обвиняемого и свидетелей.

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