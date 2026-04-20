12-летняя жена: педофил похитил девочку и представлял ее своей супругой В ЮАР педофил похитил 12-летнюю девочку и представлял своей женой

В ЮАР завершено уголовное разбирательство в деле педофила-киднеппера, которое длилось более пяти лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Две бдительные женщины

История разворачивалась в городе Робертсон в Западно-Капской провинции. Поводом для начала разбирательства стало обращение двух женщин, жительниц местной общины. Позже в деле они участвовали в статусе свидетелей.

Бдительные женщины обратили внимание, что их 43-летний сосед Дэвид Чауке начал проживать с девочкой, которую называл своей супругой. При этом было очевидно, что сожительница не просто несовершеннолетняя, а ранний подросток.

Как позже выяснилось, девочке, которую Чауке называл «женой», на момент совершения против нее преступлений было всего лишь 12 лет. Обеспокоенные женщины сначала донесли об этом лидеру общины. Они предположили, что девочку могут удерживать против воли под видом гражданского партнерства, пишет издание IOL.

Интерпол в деле

Ситуацией заинтересовались правоохранители. Дело поручили спецгруппе по борьбе с организованной преступностью подразделения «Ястребы». Ее возглавила старший прапорщик Зинзи Хани. К разбирательству также подключились специалисты отдела по борьбе с домашним насилием, половыми преступлениями и защите детей. Кроме того, оказывали помощь сотрудники Интерпола, а местный департамент социального развития взял на себя заботу о пострадавшем ребенке.

13 ноября 2020 года педофил Чауке был задержан. Девочку удалось вывезти из помещения, где ее удерживал растлитель, и передать под опеку социальных служб.

Обширный список обвинений

Чауке оставался под стражей на протяжении всего судебного процесса. Ему был предъявлен обширный список обвинений, включая похищение, торговлю людьми, изнасилование, сексуальную эксплуатацию детей и нарушение закона об иммиграции. При этом не уточняется, откуда была похищена девочка, что с ее родителями.

«Откуда он похитил ребенка? Было ли возбуждено дело о пропаже человека? Меня беспокоит, как ему удалось забрать ребенка и жить с ней, если об этом сообщили соседи?» — задает вопросы местный житель под публикацией СМИ.

После вынесения судом вердикта, признавшего его виновным по всем пунктам обвинения, рассмотрение дела было отложено до вынесения приговора. Ожидается, что приговор Чауке будет вынесен 19 мая.

