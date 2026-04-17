«Боюсь заходить в класс»: из учителя сделали педофила с помощью ИИ

В Южно-Сахалинске подростки завели аккаунт от имени своего учителя, где пытаются представить его как педофила. Педагог обратился в Следственный комитет. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Фейковый аккаунт

В управлении СКР по Сахалинской области изданию АСТВ подтвердили, что начато разбирательство по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Добиться справедливости преподавателю помогает Егор Конюхов.

«Группа лиц создала фейковый аккаунт и ведет его от моего имени. С этого аккаунта распространяются видеоролики, в которых используется моя личная фотография, вмонтированная в кадр новостной программы. Там я прямо назван „педофилом“, а также публично утверждается, что я якобы совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — поделился учитель с журналистами.

В том числе злоумышленники с помощью ИИ смонтировали новостной сюжет, в котором сообщается, будто педагог задержан по обвинению в педофилии.

«Оговаривает» коллег

Педагог заверил, что никогда не имел проблем с законом. При этом, по его словам, нападкам подвергаются и другие коллеги. При этом он якобы причастен к оговору против них.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Кроме того, в видеороликах также используются мои фото, смонтированные таким образом, будто я связан с ложными обвинениями в адрес моих коллег. То есть мое лицо и имя используются для создания компрометирующего контента в отношении других учителей. Это похоже на кампанию по дискредитации всего педагогического состава школы, в которой меня используют как „главную мишень“», — сообщил он.

Боится, что изобьют

Учитель признается, что опасается за свое здоровье, поскольку кто-то особо доверчивый может воспринять обвинения как подлинные и учинит физическую расправу.

«Я испытываю постоянную тревогу, страх заходить в классы, чувствую себя униженным перед учениками, их родителями и коллегами, я каждый день сталкиваюсь с последствиями клеветы в каждом классе, где работаю. Кроме того, я просто боюсь, что ложные обвинения могут привести к физической агрессии со стороны кого-то, кто мог этому поверить», — говорит педагог.

В администрации Южно-Сахалинска тоже присоединились к разбирательству. Там планируют мероприятия по профилактике таких случаев. В областной прокуратуре тем временем сообщили, что будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

