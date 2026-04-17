17 апреля 2026 в 12:06

«Боюсь заходить в класс»: из учителя сделали педофила с помощью ИИ

В Южно-Сахалинске подростки завели аккаунт от имени своего учителя, где пытаются представить его как педофила. Педагог обратился в Следственный комитет. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Фейковый аккаунт

В управлении СКР по Сахалинской области изданию АСТВ подтвердили, что начато разбирательство по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Добиться справедливости преподавателю помогает Егор Конюхов.

«Группа лиц создала фейковый аккаунт и ведет его от моего имени. С этого аккаунта распространяются видеоролики, в которых используется моя личная фотография, вмонтированная в кадр новостной программы. Там я прямо назван „педофилом“, а также публично утверждается, что я якобы совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — поделился учитель с журналистами.

В том числе злоумышленники с помощью ИИ смонтировали новостной сюжет, в котором сообщается, будто педагог задержан по обвинению в педофилии.

«Оговаривает» коллег

Педагог заверил, что никогда не имел проблем с законом. При этом, по его словам, нападкам подвергаются и другие коллеги. При этом он якобы причастен к оговору против них.

«Кроме того, в видеороликах также используются мои фото, смонтированные таким образом, будто я связан с ложными обвинениями в адрес моих коллег. То есть мое лицо и имя используются для создания компрометирующего контента в отношении других учителей. Это похоже на кампанию по дискредитации всего педагогического состава школы, в которой меня используют как „главную мишень“», — сообщил он.

Боится, что изобьют

Учитель признается, что опасается за свое здоровье, поскольку кто-то особо доверчивый может воспринять обвинения как подлинные и учинит физическую расправу.

«Я испытываю постоянную тревогу, страх заходить в классы, чувствую себя униженным перед учениками, их родителями и коллегами, я каждый день сталкиваюсь с последствиями клеветы в каждом классе, где работаю. Кроме того, я просто боюсь, что ложные обвинения могут привести к физической агрессии со стороны кого-то, кто мог этому поверить», — говорит педагог.

В администрации Южно-Сахалинска тоже присоединились к разбирательству. Там планируют мероприятия по профилактике таких случаев. В областной прокуратуре тем временем сообщили, что будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Читайте также:

Банщик изнасиловал сестру в котельной: уголовное дело из-под Вологды

Сталкер из «Дайвинчика»: одноногий сумасшедший год отравляет жизнь девушке

Труп лежал под кроватью: брат изнасиловал и убил сестру во время круиза

Допил пиво, изнасиловал и утопил: садист избежал пожизненного срока

«Папа в ванной, зайди»: жена сделала из мужа педофила ради квартиры

Гаджиев: армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом
ВСУ остались без боеприпасов в преддверии битвы за Зыбино
Генерал заявил, что конфликт на Украине может закончиться в течение месяца
Названа «вторая крупная ошибка», к которой подстрекают Трампа
«Не трещина, но пропасть»: Пушков указал на точку разрыва у Франции и США
В Кузбассе задержали трех человек, выдававших себя за полицейских
«Мы загоним в каменный век»: Пушков напомнил о целях Трампа в Иране
На Запорожской АЭС раскрыли причину ночного блэкаута
Экс-принца попросили отказаться от звания почетного гражданина Лондона
«Силы не равны»: Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»
Президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026
Офтальмолог дала простые советы, как сохранить здоровье глаз
Черниговская ТЭЦ экстренно прекратила работу
В MAX сообщили о взрывном росте активности пользователей
Магнитные бури сегодня, 17 апреля: что завтра, головные боли, давление
«Двое суток в блэкауте»: Яшина об обстановке на ЗАЭС и в Энергодаре
В США рассказали о пропаже ученых, изучавших НЛО и ядерную физику
В ООН оценили правовые основания для введения пошлин в Ормузском проливе
Мурашко привел данные по курению и употреблению алкоголя в России
ОПГ с несовершеннолетними зарабатывала на близких погибших бойцов СВО
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

