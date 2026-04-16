«Папа в ванной, зайди»: жена сделала из мужа педофила ради квартиры

Верховный суд оправдал мужчину, которого ранее с подачи супруги приговорили к 12,5 года колонии. Дело о растлении их общей дочери оказалось полностью сфабрикованным. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

«Вот ты и попался»

Инцидент, который лег в основу уголовного дела против уроженца Башкирии Дениса Голова, произошел в ноябре 2022 года. Его супруга сняла на видео, как их малолетняя дочка посреди ночи забежала в ванную комнату, где мылся отец.

«3 ноября в 01:45 ночи, когда я пошел купаться, я услышал голос моей бывшей супруги: „Папа в ванной, зайди“. Дочка забегает. <...> [Жена] заранее в коридоре включила камеру, заходит в ванную и снимает вот эти три секунды. Это была просто фотография изначально, когда меня в Следственном комитете допрашивали, мне показали эту фотографию. Я следователю говорю, что помню эту ситуацию. Забежала дочка, я сказал: „Екарный бабай, ты почему не спишь?“ Потому что я эту дочку укладываю лично. На меня возбудили дело по факту, что я открыто демонстрирую своей дочери половые органы», — рассказал Голов в комментарии РЕН ТВ.

Когда мужчина заметил, что супруга снимала ситуацию на видео, та не скрывала злорадства.

«Я говорю: „Ты че, снимала, что ли?“ Она говорит: „Вот ты и попался!“» — вспоминает Денис.

Изобретения показаний

Все действия разворачивались в квартире, владелицей которой была мать Голова. Мужчина пояснил, что незадолго до уголовного разбирательства в семье произошел конфликт на почве имущества. Супруга требовала от мужа и свекрови, чтобы квартиру, в которой они живут, переписали на нее. Ей отказали с обеих сторон. Тогда, со слов Дениса, женщина пообещала действовать другим путем. Так вскоре появилось уголовное дело. При этом женщина каждый раз изобретала новые показания против супруга.

«Они [с адвокатом] начали придумывать каждый раз какие-то новые показания. <...> Дошло до того, что я перед дочкой мастурбировал. Вот дошло до такого, что у меня там дыхание [особенное] было, у меня взгляд какой-то был, еще что-то было», — рассказывает Голов.

В итоге мужчину признали виновным и приговорили к длительному сроку — 12,5 года колонии строгого режима. При этом суд даже не учел, что на записи видно, что мужчина сразу же прикрылся после того, как увидел, что девочка вошла в ванную комнату.

Только в 2026 году Денис добился оправдательного приговора через Верховный суд. За это время супруга успела забеременеть от другого мужчины, которого поселила в той же квартире. Вместе с тем она сменила замки и установила камеры видеонаблюдения.

«Пусть сдохнет»

Сейчас Денис готовит документы, чтобы подать на бывшую жену в суд. Вместе с тем он хочет отнять у нее детей: как родную дочь, так и пасынка. Последний, по его словам, передавал отчиму письмо, в котором называет свою мать «тварью», а Дениса папой.

«Эта тварь нас всегда бьет. Я и [сестра] хотим, чтобы ты вернулся, и мы жили: ты, я, [сестра], нянечка, дед. Все после твоего ухода изменилось. Я в хоккей уже не играю, все время нет настроения. <...> Кормят хуже, чем в тюрьме. <...> Папа, мы тебя любим. Пусть эта тварь сдохнет», — говорится в письме, которое предоставил журналистам Голов.

Читайте также:

Мать-садистка и брат-растлитель: сестра штурмовика ВСУ рассказала правду

«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков

«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра

Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков

Приютили педофила на кухне: продавец табачки растлевал дочку