Допил пиво, изнасиловал и утопил: садист избежал пожизненного срока

Во Владимирской области вынесли приговор 41-летнему рецидивисту, который в 2025 году изнасиловал и убил 17-летнюю студентку колледжа в городе Киржаче. NEWS.ru рассказывает подробности этого разбирательства.

Девочка из такси

Преступление было совершено 10 июля 2025 года в городе Киржаче. Злоумышленник заметил 17-летнюю жертву, которая вышла из автомобиля такси.

«Он проследовал за ней по улице Калинина и, догнав, напал. Применяя насилие, фигурант отвел потерпевшую в безлюдное место, где совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности», — рассказали в Следственном комитете.

Про убитую известно, что она получала образование в Москве, а в тот день вернулась из столицы домой.

«Непосредственно до дома она не доехала, а вышла раньше, так как на машине нужно было делать большой крюк, а в том месте она ходила часто. До дома она не дошла несколько сотен метров. Это была роковая ошибка: обвиняемый сидел и допивал пиво, а когда увидел ее выходящей из такси, пошел за ней», — поделился с журналистами местный житель.

Утопил и забросал ветками

Мужчине инкриминировали как насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетней, так и проникающее изнасилование. После надругательства убийца расправился с девушкой, не желая отвечать за содеянное.

«Чтобы скрыть содеянное, стал ее душить и утопил в канаве. Забросав тело ветками, мужчина скрылся», — подтвердили в Следкоме.

В прокуратуре уточняли, что агрессор использовал рукав кофты, чтобы лишить девушку дыхания. Перед тем как скрыться с места преступления, мужчина удостоверился, что девочка не подает признаков жизни.

Автомобиль СК РФ

В ходе следствия насильник подтверждал, что совершил преступление, будучи пьяным. Нашли его довольно быстро. В этом оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе. На одной из записей было видно, как преступник преследует свою жертву.

Родители, когда дочь не вернулась домой, сразу же начали поиск и обратились в дежурную часть. Прежде чем отец пришел в полицейский участок, туда же пришла местная жительница, которая нашла на улице сумку и другие личные вещи убитой студентки.

Просили пожизненное

Гособвинение в марте на суде запросило для убийцы пожизненный срок. В своем требовании прокурор уточнил, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за насилие над ребенком.

«Учитывая характер совершенного преступления, а также то, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетней, выступая в прениях, государственный обвинитель, прокурор области Иван Владимирович Грибов, просил назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорилось в сообщении региональной прокуратуры.

Но суд вынес более гуманное решение — 24 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Первые полтора года убийца проведет в тюрьме.

В Telegram-канале «Киржачский район» местные жители подтверждали, что мужчина давно портил жизнь окружающим.

«Постоянно везде ругался со всеми. Что в больнице, что в магазинах. Видно было невменяемость его. Все с рук сходило. Вот и дождались неизбежного», — сетует местный житель Алексей.

Также СМИ писали, что примерно 20 лет назад осужденный был задержан по делу об убийстве 70-летней бабушки. Была ли установлена его причастность к преступлению, неизвестно, но, по словам местных, никакого наказания в тот момент он не отбывал.

По данным горожан, у убийцы есть гражданская жена и дети. Многие люди его опасались и старались лишний раз с ним не связываться.

