Мать 4 часа реанимировала мертвую дочь: история убийства Елены Шуровой

Мария Исхакова из Воронежской области на протяжении шести лет добивалась, чтобы убийц ее дочери признали виновными. Изначально следователи хотели, чтобы труп с десятками ссадин и следами удушения оформили как смертельное отравление. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Встреча с друзьями детства

24 февраля 2006 года в селе Нижнее Турово Воронежской области пропала 23-летняя Елена Шурова. Девушка училась на последнем курсе журфака Воронежского университета и приехала на малую родину готовиться к государственным экзаменам.

Днем ее мать, врач-терапевт Мария Исхакова, отлучилась к соседке ставить капельницу. В это время к дому подошли лучшие друзья детства Лены — братья Роман Сергей Масловы. Первый — ее ровесник, а второй — на шесть лет старше.

По словам матери, в детстве Лена постоянно играла с братьями, они ходили на речку и в клуб. В злополучный вечер 23 февраля Лена переоделась и уехала покататься со старыми друзьями. Вечером девушка так и не вернулась.

Утром обеспокоенная мать бросилась на поиски. В доме Масловых Роман заявил, что они высадили Лену у фонарного столба в 30 метрах от ее калитки. Мария обыскала все сараи, погреба и соседние дома, но следов не нашла.

Не замерзла, а была убита

80-летняя тетя Марии тоже обошла окрестности и указала племяннице на цепочку следов на снегу, ведущих к реке. Бросившись туда по глубокому снегу, Мария увидела, как Сергей Маслов тащит из-за кустов ее дочь.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

С одежды Лены текла вода, изо рта шел резкий запах алкоголя. Девушку перенесли в дом, где Мария, будучи врачом, почти четыре часа делала непрямой массаж сердца. Приехавшая фельдшер была безучастна.

«Я ее просила: „Надь, помоги мне, я реанимацию делаю, у меня уже руки отсыхают. Помоги, покачай ее“. Она в открытую не сказала, конечно, что это труп: „Маш, хватит тебе качать, хватит тебе качать“», — рассказывает Мария в интервью на YouTube-канале Елены Погребижской.

Лену доставили в больницу поселка Латное, где медики констатировали смерть. Изначально сотрудники милиции и морга пытались квалифицировать произошедшее как несчастный случай: якобы девушка замерзла или погибла от алкогольной интоксикации.

Лишь спустя три дня жених Лены принес справку о смерти, где установлено, что девушка скончалась от механической асфиксии руками. Через месяц результаты судебно-медицинской экспертизы вскрыли следующую картину: 45 телесных повреждений, разорванная левая почка и следы, указывающие на попытку изнасилования.

«Масловы ее и убили»

Несмотря на явные улики, уголовное дело не возбуждали почти месяц. Вместо того чтобы детально допросить последних видевших девушку людей — братьев Масловых, следователи начали отрабатывать нелепые версии. Марию вызывали на допросы, расспрашивали о конфликтах в семье, проверяли на полиграфе и даже открыто предлагали написать явку с повинной, будто это она расправилась с дочерью.

В мае 2006 года мать погибшей впервые увидела Романа после трагедии. Тот уверенно и глядя прямо в глаза повторил: «Мы ее довезли и около дома высадили». Полиграф не выявил ложь в показаниях, а следователи десятикратно менялись, перекладывая материалы «с одной полки на другую».

Ситуация изменилась, когда Мария обратилась к опытному адвокату, бывшему следователю. Тот, прочитав выводы судебно-медицинского эксперта, сразу заявил: «Масловы ее и убили».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Через восемь месяцев после гибели Лены братьев наконец задержали. На допросе Сергей Маслов признался в содеянном. По его словам, в тот день компания выпила, и у старшего брата созрел план насилия. Лену затащили в пустующий дом Масловых, где она отчаянно сопротивлялась. Роман удерживал ее руки, Сергей избивал ногами и руками, повредил почку, а затем сжал шею. Сергей утверждал, что вывез девушку к реке еще живой.

Однако позже оба брата заявили о давлении со стороны силовиков и отсутствии прямых улик. Более того, Масловы сами подали в суд за незаконное лишение свободы и выиграли компенсацию в 300 000 рублей. В судебном решении отмечалось, что им был причинен «огромный моральный вред».

Жаловалась в Страсбург

Мария Исхакова, имея скромную зарплату врача, все-таки решилась нанять адвоката. Она писала телеграммы в Следственный комитет, Генпрокуратуру, лично президенту Владимиру Путину и председателю СКР Александру Бастрыкину. Когда и это не дало результата, обратилась в Европейский суд по правам человека. Ответов не было.

В разгар этого противостояния следователи добились эксгумации тела Лены, якобы для сверки материалов дела с первоначальной экспертизой. Мотивировка показалась Марии абсурдной: «материалы дела не соответствуют экспертизе». Мать не смогла присутствовать на перезахоронении.

Тем временем следствие установило важные детали. Повторная экспертиза сместила время смерти на 20:00 и позже. Это полностью разрушило алиби Масловых, которые утверждали, что после 21:00 танцевали в клубе.

Всплыли и другие детали. Бабушка Лены вспомнила, что в ночь убийства лаяла собака во дворе Масловых: вероятно, в это время братья выносили тело к реке, чтобы скрыть следы в полынье. Следы на снегу, по которым якобы шла Лена, оказались искусно сфабрикованными: кто-то протоптал дорожку и оставил отпечатки каблуков ее сапог, хотя Мария ясно помнила, что в глубоком снегу был только один широкий мужской след.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экспертизу одежды подозреваемых провели лишь через четыре года, а рубцы на пальцах Ромы Маслова, похожие на укусы, изучили только спустя пять лет.

Скостили срок

Изначально дело рассматривалось в закрытом режиме. Марию на заседания сопровождала группа поддержки из поселка. Адвокат братьев пытался настаивать, что все следы от побоев на теле жертвы — всего лишь «трупные пятна». Сами Масловы в зале прятались от камер, молчали и ни разу не попросили прощения.

Перед вынесением приговора следователь предложил матери Лены переквалифицировать статью об убийстве на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Она не согласилась.

В январе 2012 года суд вынес решение. Сергей Маслов получил 17 лет колонии строгого режима, Роман — 6,5 года общего режима. Зал аплодировал.

«Люди сбежались, стали обнимать. Обрадовалась, конечно. Шесть лет об стену лбом билась. И я сама не знаю, как я выжила и как я так это умудрялась», — признается Мария.

Братья обжаловали приговор в Верховном суде, который снизил обоим срок на полтора года. Мария не стала обжаловать смягчение. Государство выплатило ей 200 000 рублей компенсации за ненадлежащее следствие, но, как признавалась мать, ей важна была не сумма, а сам факт признания нарушений.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня Мария продолжает работать врачом, ее стаж превышает 45 лет. Главной опорой в жизни стала младшая дочь Ира, которую мать тщательно оберегает от тяжелых воспоминаний. О братьях Масловых известно мало: в прошлом году умерла их мать, на похоронах присутствовал Роман, у которого, по словам сельчан, уже четверо детей.

Читайте также:

Банщик изнасиловал сестру в котельной: уголовное дело из-под Вологды

Сталкер из «Дайвинчика»: одноногий сумасшедший год отравляет жизнь девушке

Труп лежал под кроватью: брат изнасиловал и убил сестру во время круиза

Допил пиво, изнасиловал и утопил: садист избежал пожизненного срока

«Папа в ванной, зайди»: жена сделала из мужа педофила ради квартиры