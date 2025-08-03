Вместо пекла +30 грозы и дожди: погода в Москве и Петербурге 4–10 августа

Зной отступает, жаркие дни будут чередоваться с волнами прохлады. Ожидаются дожди разной интенсивности, в том числе и с грозами. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге на неделе с 4 по 10 августа NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 4 по 10 августа

В Москве и Подмосковье будет сохраняться относительно теплая погода с кратковременными понижениями температуры.

В понедельник, 4 августа, ночью в столице ожидается температура плюс 15–17 градусов, днем — плюс 27–29. Местами пройдет кратковременный дождь.

5 августа столицу накроет холодный атмосферный фронт. Осадки будут умеренными, местами на юге Подмосковья — сильными. В регионе похолодает до плюс 21–26 градусов в дневные часы, ночью — до плюс 14–19.

В среду, 6 августа, москвичей ждет потепление. Столбики термометров в столичном регионе будут показывать от +23 до +28 градусов. В ночное время в отдельных районах Московской области похолодает до +12, в Москве — до +15–17. Местами ожидаются кратковременные дожди.

В четверг в регион вновь придет волна холодного воздуха. В некоторых районах дневная температура составит плюс 20–22 градуса, в Москве ожидается плюс 22–24. В ночное время столбики термометров будут показывать +12–17 градусов. Временами возможны небольшие дожди, на небе ожидается переменная облачность.

В пятницу днем будет без существенных осадков, ближе к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь. На большей части Москвы и Московской области максимальные значения температуры составят плюс 20–22 градуса. Ночью столбики термометров не поднимутся выше плюс 14–16.

В субботу и воскресенье днем воздух прогреется до 21–23 градусов, ночью ожидается температура от +13 до +15. Дожди, местами с грозами, ожидаются 9 августа. В последний день недели осадки не прогнозируются, на небе будет чаще появляться солнце.

4 августа атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. К среде оно упадет на три-четыре пункта, а к концу рабочей недели поднимется до 747–748 миллиметров.

4 августа ожидается слабый ветер переменных направлений. Во вторник он подует с севера и северо-запада со скоростью три-восемь метров в секунду. В среду ожидается преимущественно западный и юго-западный ветер, его скорость останется прежней. В четверг и пятницу он подует с севера и северо-запада, скорость составит два-пять метров в секунду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 4 по 10 августа

В Петербурге и Ленинградской области в понедельник и вторник, 4–5 августа, сохранится жаркая погода с дневной температурой под +30 градусов. По ночам ожидается около +20. Во вторник днем местами пройдет кратковременный дождь.

В среду, 6 августа, кратковременные дожди будут идти на протяжении всех суток. В Северной столице похолодает до плюс 22–24 градусов. В четверг ожидается температура около +24, на небе появится солнце, но вероятность дождя сохраняется. В ночные часы в среду и в четверг столбики термометров покажут около +17 градусов.

В пятницу ночью воздух прогреется до +15, днем — до +19–21 градуса. Осадки днем не прогнозируются, ближе к вечеру возможен кратковременный дождь.

В субботу и воскресенье ночью термометры покажут около плюс 14 градусов, днем — плюс 19–20. 9 августа вероятность дождей в Северной столице будет небольшой, но они пройдут в ряде районов области. 10 августа будет без осадков.

Атмосферное давление в понедельник составит 762 миллиметра ртутного столба. К среде оно упадет до 750, а в четверг подскочит до 760 миллиметров. До конца недели существенных изменений не предвидится.

В начале недели прогнозируется слабый западный, северный и северо-западный ветер. Его скорость составит до 2 метров в секунду. Временами ожидается штиль. В четверг и пятницу ветер немного усилится — до 3–5 метров в секунду, его направление не изменится.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Температурные рекорды в Москве с 4 по 10 августа

В Москве самую жаркую погоду в период с 4 по 10 августа за всю историю метеонаблюдений зафиксировали на протяжении нескольких суток в 2010 году. Тогда самым теплым днем выдалось 6 августа — воздух прогрелся до +37,3 градуса. В том же году были установлены температурные рекорды: +37,2 градуса — 4 августа, +36,6 5 — августа, +36,1 — 8 августа, +35,6 — 9 августа, +34,4 — 10 августа.

Еще один температурный максимум был установлен 7 августа 1920 года. Тогда воздух в Москве прогревался до +36,8, что стало самым высоким показателем для этой даты за всю историю метеонаблюдений.

Аномально холодно в Москве было 9 августа 1885 года. Тогда в городе воздух прогрелся всего до +2,6 градуса. На следующий день, 10 августа, столбики термометров показали +3,7, что также стало самым низким показателем за всю историю метеонаблюдений для этой даты.

В 1907 году была зафиксирована самая низкая температура для 7 августа. В тот день в Москве воздух прогрелся до +3,5 градуса. В следующие годы в этот день столбики термометров не опускались до столь низкой цифры.

Еще один температурный минимум был установлен 4 августа 1906 года, когда воздух в городе остыл до +5,2 градуса. В 1883-м самым холодным за всю историю метеонаблюдений выдалось 8 августа с температурой воздуха +5,3.

Еще два аномально холодных дня были зафиксированы 5 и 6 августа 1960 года. Тогда в Москве похолодало до +5,6 и +6 градусов соответственно. Обе эти даты вошли в историю как самые холодные в столице.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 4 по 10 августа

Самым теплым днем недели с 4 по 10 августа за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стало 7 августа 2010 года с температурным рекордом +37 градусов. Также в 2010-м в историю метеонаблюдений в Северной столице вошли 4 и 8 августа, когда столбики термометров поднимались до аномально высокой отметки — +34. Такая же температура была зафиксирована в городе и 10 августа 1985 года. С тех пор более высоких значений в эту дату не наблюдалось.

Самым жарким 9 августа в городе на Неве было в 1972 году, когда воздух в городе прогрелся до +33 градусов. Другие суточные температурные максимумы наблюдались 5 августа 2014-го и 6 августа 1912 года. В те дни в Петербурге термометры показывали +31 градус.

Холоднее всего в городе на Неве было 5 августа 1960 года. Тогда температура воздуха опустилась до +5.

На один градус теплее было в Ленинграде 8 и 9 августа 1957 года. Во все эти дни были установлены суточные температурные минимумы. С тех пор в эти числа воздух не остывал до более низких температур.

В Петербурге столбики термометров поднимались до +7 градусов 6 августа 1883-го, 7 августа 1935 года и 10 августа 1891-го. До +8 воздух прогревался 4 августа 1969 года. Эти дни вошли в историю метеонаблюдений из-за самых низких температурных значений.

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