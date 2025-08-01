Синоптик подвел метеорологические итоги июля для Москвы Синоптик Тишковец: в Москве за июль выпало 134% от месячной нормы осадков

В Москве июль оказался на 2 градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. При этом в городе зафиксировано значительное превышение осадков — выпало 113 мм, что составляет 134% от средних многолетних значений для этого месяца.

Минувший июль в Москве на метеостанции ВДНХ ровно на 2 градуса превысил климатическую норму, выпало 113 мм осадков или 134% от положенного. С учетом относительно прохладного июня, лето на 0,8 градуса теплее средних температурных показателей с переувлажнением на 14%, — написал метеоролог.

По прогнозам Тишковца, август продолжит эту тенденцию. Так, на большей части Центральной России и Восточно-Европейской равнины ожидается превышение среднемесячной температуры на 1-2 градуса при количестве осадков, близком к норме. Температурный режим месяца будет характеризоваться ночными показателями от +10 до +15 градусов и дневными значениями в диапазоне +20 до +25 градусов.

Ранее на Урале начались сильнейшие дожди, которые подтопили ряд населенных пунктов. По словам очевидцев, мощные потоки воды затопили торговые точки, городские улицы и подъезды в Кургане. Также автомобилисты столкнулись с трудностями при передвижении по дорогам.