Появились кадры последствий мощных ливней на Урале

На Урале начались сильнейшие ливни, вызвавшие подтопления в ряде населенных пунктов, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Так, судя по кадрам, снятым в Кургане, мощные дождевые потоки затопили торговые точки, городские улицы и подъезды.

Дорожная ситуация в городе резко ухудшилась. Автомобили с трудом передвигаются по затопленным проездам, водители в шутку интересуются, где можно раздобыть лодку. Общественный транспорт практически парализован.

Ранее мощная гроза с ливнями и шквалистым ветром обрушилась на центральные районы Москвы. Наиболее интенсивные осадки наблюдались в районе Охотного ряда и на Зубовском бульваре. В результате резкого ухудшения погодных условий на дорогах образовались стремительные потоки воды.

До этого в Татарстане продолжительные ливни привели к образованию глубокого провала на дороге. Инцидент произошел в поселке Новая Тура. Там в образовавшуюся яму провалились три автомобиля. Дорожное покрытие не выдержало воздействия мощных водных потоков, что привело к опасному происшествию.