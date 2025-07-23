В Татарстане упавшие в огромную яму автомобили попали на видео

Три автомобиля, свалившиеся в огромную яму, образовавшуюся на парковке из-за мощного ливня в населенном пункте Новая Тура, расположенном в Татарстане, попали на видео, которым поделились журналисты RT. В настоящий момент информация о пострадавших не поступала, уточнили они.

На опубликованных кадрах можно увидеть огромный провал, размытый дождевыми потоками, в который упали две синие иномарки и одна черная. Рухнувшие в яму автомобили получили значительные повреждения. Также повален оказался и забор, ограждавший парковку.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых можно увидеть попытки жителей Нальчика спасти свои авто, которые оказались затоплены из-за разбушевавшейся после жары стихии. Видео демонстрирует, как машины буквально уходят под воду на глазах своих владельцев. Один из горожан попытался самостоятельно вытащить из воды транспортное средство, однако не смог этого сделать.

Кроме того, в Нижнем Тагиле машина марки Lexus упала с моста в воду после наезда на ограждение. По информации представителей ГАИ, водителю и двум пассажиркам авто выжить не удалось.