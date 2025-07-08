Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 10:54

Три человека погибли в ДТП с рухнувшим в воду авто

Три человека погибли в результате ДТП с автомобилем Lexus в Нижнем Тагиле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль Lexus рухнул с моста в Нижнем Тагиле Свердловской области, три человека — водитель и две пассажирки — погибли, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции, опубликовав соответствующие кадры. Инцидент произошел около 00:40 в ночь на 8 июля (22:40 7 июля мск).

В ночь на 8 июля на проспекте Ленина автомобиль Lexus совершил наезд на ограждения с последующим падением в воду. В результате аварии погибли водитель и две пассажирки, — говорится в сообщении.

Жертвами аварии оказались 19-летний водитель и две 20-летние пассажирки. Их приятель снял момент аварии: на видео заметно, как автомобиль на высокой скорости движется в сторону ограждения, не вписывается в поворот и вылетает в реку. Все, кто находился в машине, не смогли выбраться из салона и утонули.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.

Ранее в Башкирии в Стерлитамакском районе на регулируемом перекрестке столкнулись две машины, в результате погибли три человека. Как уточнил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов, авария произошла на 135-м километре автодороги Уфа — Оренбург.
ДТП
аварии
происшествия
смерти
Свердловская область
Нижний Тагил
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в Москве жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
В АТОР раскрыли, сколько россиян пострадали из-за авиационного хаоса
Стали известны итоги встречи и. о. главы Минтранса с думскими фракциями
В петербургской подземке сняли с рельсов неисправный состав
В МГУ указали на место G7 после досрочного отъезда Трампа с саммита
Школьники посушили трусы на Вечном огне
Франкоязычные наемники замечены в боях за Поддубное
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.