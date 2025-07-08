Три человека погибли в ДТП с рухнувшим в воду авто

Три человека погибли в ДТП с рухнувшим в воду авто Три человека погибли в результате ДТП с автомобилем Lexus в Нижнем Тагиле

Автомобиль Lexus рухнул с моста в Нижнем Тагиле Свердловской области, три человека — водитель и две пассажирки — погибли, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции, опубликовав соответствующие кадры. Инцидент произошел около 00:40 в ночь на 8 июля (22:40 7 июля мск).

В ночь на 8 июля на проспекте Ленина автомобиль Lexus совершил наезд на ограждения с последующим падением в воду. В результате аварии погибли водитель и две пассажирки, — говорится в сообщении.

Жертвами аварии оказались 19-летний водитель и две 20-летние пассажирки. Их приятель снял момент аварии: на видео заметно, как автомобиль на высокой скорости движется в сторону ограждения, не вписывается в поворот и вылетает в реку. Все, кто находился в машине, не смогли выбраться из салона и утонули.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.

Ранее в Башкирии в Стерлитамакском районе на регулируемом перекрестке столкнулись две машины, в результате погибли три человека. Как уточнил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов, авария произошла на 135-м километре автодороги Уфа — Оренбург.