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07 июля 2025 в 10:49

Страшная авария в Башкирии унесла жизни трех человек

ГИБДД: в Башкирии в аварии на перекрестке погибли три человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии в Стерлитамакском районе на регулируемом перекрестке столкнулись две машины, в результате погибли три человека, сообщил в Telegram главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов. Авария произошла на 135 км автодороги Уфа — Оренбург.

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись Lada Largus и Kia Optima. В результате ДТП погибли три человека — водитель Kia и два пассажира Lada. Два человека получили травмы, — сообщил Севастьянов.

На место происшествия прибыло руководство Управления Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа и криминалисты из регионального МВД. Правоохранители уточняют все детали произошедшего.

Ранее три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае. По данным следствия, автомобиль Mazda Capella вылетел с трассы и на полном ходу врезался в трубы тепломагистрали. Уточняется, что находившиеся в салоне водитель и два пассажира скончались до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

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