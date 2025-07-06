В Алтайском крае Mazda врезалась в теплотрассу, погибли три человека

В Алтайском крае Mazda врезалась в теплотрассу, погибли три человека

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По данным следствия, автомобиль Mazda Capella вылетел с трассы и на полном ходу врезался в трубы тепломагистрали, передает ТАСС.

Водитель — мужчина 1982 года рождения, <…> двигаясь со стороны села Селекционное в направлении города Яровое, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, — отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что находившиеся в салоне водитель и два пассажира скончались до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

Ранее в Алтайском крае на 187-м километре трассы А-322 произошло смертельное ДТП — в результате лобового столкновения двух легковых машин погибли шесть человек, включая несовершеннолетних. По предварительной информации, авария произошла из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу. Правоохранительные органы уточняют детали произошедшего.