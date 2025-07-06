Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 21:48

В Алтайском крае Mazda врезалась в теплотрассу, погибли три человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По данным следствия, автомобиль Mazda Capella вылетел с трассы и на полном ходу врезался в трубы тепломагистрали, передает ТАСС.

Водитель — мужчина 1982 года рождения, <…> двигаясь со стороны села Селекционное в направлении города Яровое, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, — отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что находившиеся в салоне водитель и два пассажира скончались до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

Ранее в Алтайском крае на 187-м километре трассы А-322 произошло смертельное ДТП — в результате лобового столкновения двух легковых машин погибли шесть человек, включая несовершеннолетних. По предварительной информации, авария произошла из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу. Правоохранительные органы уточняют детали произошедшего.

ДТП
смерти
аварии
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.