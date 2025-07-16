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16 июля 2025 в 18:08

В одном российском городе «исчезновение» машин из-за стихии попало на видео

Опубликовано видео, как жители Нальчика спасают свои машины от утопления

Фото: Артем Карелов/legion-media.ru

В Сети появились видео, как жители Нальчика пытаются спасти свои машины от утопления. На опубликованных в Telegram-канале SHOT кадрах автомобили проваливаются в траншеи и уходят под воду на глазах их владельцев. Один из жителей Нальчика в одиночку пытается вытащить свою машину, но ему не удается это сделать.

В городе после жарких дней бушует стихия. В материале сказано, что улицы затоплены, деревья падают. Информация о пострадавших еще не поступала, уточнил канал.

Ранее сообщалось, что во вторник, 15 июля, в Нижнем Новгороде рядом с многоквартирным домом машина ушла под землю. Инцидент произошел в Советском районе на пересечении улиц Бекетова и Уссурийская. На кадрах можно увидеть, как красный автомобиль провалился сквозь дорожное полотно, а дорога вблизи жилого дома серьезно затоплена.

До этого стало известно, что курительная комната в Госдуме была затоплена из-за сильного ливня, обрушившегося 15 июля на Москву. Курилка находилась в пристройке первого этажа старого здания на Охотном ряду.

Нальчик
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стихии
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