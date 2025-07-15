В российском городе автомобиль ушел под землю и попал на видео

В российском городе автомобиль ушел под землю и попал на видео Автомобиль провалился под землю в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде рядом с многоквартирным домом машина ушла под землю, передает Telegram-канал «Нижний Новгород Автоновости | ЧП ДТП». Инцидент произошел в Советском районе на пересечении улиц Бекетова и Уссурийской. На опубликованных кадрах можно увидеть, как красный автомобиль провалился сквозь дорожное полотно, а дорога вблизи жилого дома серьезно затоплена.

По информации портала NN.RU, на место происшествия прибыли сотрудники местного водоканала. К настоящему времени поврежденный участок сетей вывели из работы.

До этого стало известно, что курительная комната в Госдуме оказалась затоплена в результате сильного ливня, обрушившегося 15 июля на Москву. Она располагается в пристройке первого этажа старого здания на Охотном ряду.

Ранее сообщалось, что метрополитен Нью-Йорка оказался затоплен из-за мощных ливней, накрывших северо-восток Соединенных Штатов в понедельник, 14 июля. Также пострадали штаты Нью-Джерси и Пенсильвания. Уточнялось, что под воду ушли местные дороги, из-за чего по ним не могут проехать автомобили.