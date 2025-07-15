Метро крупнейшего американского города не смогло справиться с ливнями Guardian: ливни на северо-востоке США привели к затоплению метро Нью-Йорка

Метрополитен Нью-Йорка оказался затоплен из-за мощных ливней, накрывших северо-восток Соединенных Штатов в понедельник, 14 июля, пишет The Guardian. Также пострадали штаты Нью-Джерси и Пенсильвания.

Как сказано в материале, под воду ушли местные дороги, из-за чего по ним не могут проехать автомобили. Основные магистрали Нью-Йорка оказались частично перекрыты из-за потопа и рухнувших деревьев. На этом фоне вода хлынула в подземные станции метро, вынудим пассажиров вставать на сиденья в вагонах. Несколько линий метрополитена были перекрыты.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала в беседе с NEWS.ru, что дождливая погода сохранится в Москве как минимум до конца недели. Она объяснила, что непогода будет продолжаться до тех пор, пока сквозь регион не пройдет циклон. По ее прогнозам, интенсивность осадков может снизиться уже в четверг, 17 июля, дожди будут носить «приятный характер».

15 июля в столице прошел сильный ливень с грозой. На небе вспыхивали частые молнии, звучали оглушительные раскаты грома. По данным комплекса городского хозяйства, в некоторых районах месячная норма осадков выпала менее чем за два часа. Из-за непогоды оказались затоплены улицы, дворы и даже здания, поплыли машины. В подземных переходах из-за ливня было по колено воды.