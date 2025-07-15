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15 июля 2025 в 15:15

Суперливень обрушился на Москву: самые яркие кадры с затопленных улиц

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москву накрыла стихия: в столице прошел сильный ливень с грозой. На небе вспыхивали частые молнии, звучали оглушительные раскаты грома. По данным комплекса городского хозяйства, в некоторых районах месячная норма осадков выпала менее чем за два часа. Из-за непогоды оказались затоплены улицы, дворы и даже здания, поплыли машины. В подземных переходах из-за ливня было по колено воды.

В столичном дептрансе предупредили, что из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта и изменения некоторых маршрутов. Там добавили, что дорожная обстановка остается стабильной. Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, в районе Лужнецкой эстакады, а также в районе Тульской эстакады в оба направления, добавили в департаменте. Кроме того, временно закрыли вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии.

В МЧС предупреждают, что ливень и гроза продлятся в Москве до конца дня. Также там заявили о возможном усилении ветра с порывами до 18–23 метров в секунду.

Подробнее о суперливне в столице — в фотогалерее NEWS.ru.

Курьеры на электровелосипедах во время ливня на Тверской улице
Курьеры на электровелосипедах во время ливня на Тверской улице
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Мужчина во время ливня на Новоданиловской набережной в Москве
Мужчина во время ливня на Новоданиловской набережной в Москве
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Горожане во время ливня на Тверской улице
Горожане во время ливня на Тверской улице
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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