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15 июля 2025 в 17:55

Синоптик Позднякова раскрыла, когда в Москве закончатся сильные ливни

Синоптик Позднякова: сильные дожди в Москве ослабнут к 17 июля

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Дождливая погода сохранится в Москве как минимум до конца недели, рассказала в беседе с NEWS.ru синоптик Татьяна Позднякова. Она объяснила, что непогода будет продолжаться до тех пор, пока сквозь регион не пройдет циклон. По ее прогнозам, интенсивность осадков может снизиться уже в четверг, 17 июля, дожди будут носить «приятный характер».

Пока атмосферный фронт не «выжмет» себя до последней капли, в столичном регионе сохранится неустойчивая погода с ливнями различной интенсивности. Но в четверг мы уже обещаем уменьшение количества осадков. Дожди будут нести приятный характер, — сказала Позднякова.

По ее словам, в среду, 16 июля, возможны сильные грозы и ливни. Позднякова также отметила, что до конца месяца климатических рекордов ждать не стоит. Она подчеркнула, что столбики термометров могут подняться до +30 градусов, но не выше.

15 июля в столице прошел сильный ливень с грозой. На небе вспыхивали частые молнии, звучали оглушительные раскаты грома. По данным комплекса городского хозяйства, в некоторых районах месячная норма осадков выпала менее чем за два часа. Из-за непогоды оказались затоплены улицы, дворы и даже здания, поплыли машины. В подземных переходах из-за ливня было по колено воды.

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