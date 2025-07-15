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15 июля 2025 в 17:42

Депутаты Госдумы лишились курилки

В Москве ливень затопил курилку Госдумы

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Курительная комната в Госдуме оказалась затоплена в результате сильного ливня, обрушившегося 15 июля на Москву, сообщает РБК. Она располагается в пристройке первого этажа старого здания на Охотном ряду.

По данным издания, большая часть места, выделенного для курения, находится под водой. Стоять сотрудники Госдумы могут только на ее небольшой части.

Ранее на видео попал удар молнии по Останкинской телебашне. На ролике видно, как разряды молнии сверкают над городом. В один момент вспышка прошла сквозь телебашню.

До этого молния ударила в толпу и убила трех человек, включая ребенка, в Тульской области. Еще шесть человек пострадали. Известно, что двое погибших оказались москвичами, приехавшими отдыхать на дачу. Что касается несовершеннолетнего, то он проживал в области.

Врач Роман Фишкин предупредил: чтобы не стать жертвой удара молнии, необходимо укрыться на время непогоды вдали от деревьев и воды. Стоять на открытой местности в данном случае — серьезная ошибка. Самой частой причиной смерти из-за удара молнии считается остановка сердца. При этом около 90% пострадавших остаются в живых.

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