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14 июля 2025 в 16:05

Двое погибших из-за удара молнии оказались жителями другого региона

Двое погибших из-за удара молнии в Тульской области оказались москвичами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое погибших из-за удара молнии в Тульской области оказались москвичами, приехавшими отдыхать на дачу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Что касается несовершеннолетнего, то он проживал в области. По информации ведомства, одна из двух госпитализированных женщин также является жительницей столицы.

Среди погибших — двое взрослых жителей Москвы, они отдыхали на даче и отправились купаться. Погибший ребенок к ним отношения не имеет, он был жителем Тульской области, — отметили в пресс-службе.

До этого в Сети появилось видео с пляжа парк-отеля «Шахтер», расположенного в Тульской области, где молния убила трех человек. На кадрах сотрудники экстренных служб переносят к машинам скорой помощи, по предварительной информации, тела погибших.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге впечатляющий момент попадания молнии в шпиль «Лахта Центра» попал на видео. На кадрах отчетливо видны три мощных разряда, один из которых пришелся по зданию. В момент удара ночное небо над городом ярко осветилось.

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