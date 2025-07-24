Центр Москвы оказался под властью стихии

Центр Москвы оказался во власти сильной грозы с проливным дождем и порывистым ветром, передает РИА Новости. Стихия особенно интенсивно проявляется в районе Охотного ряда и на Зубовском бульваре.

Резкое ухудшение погоды привело к образованию водных потоков на проезжей части. Специалисты МЧС дали рекомендации для жителей столицы. Водителям советуют соблюдать осторожность — снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Для парковки лучше выбирать места вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить стороной рекламные конструкции и другие потенциально опасные объекты.

Ранее в торговом центре «Кунцево» на Ельнинской улице произошла серьезная протечка из-за сильного ливня. Появившиеся кадры показывает, как вода прорвала потолок и хлынула вниз, затапливая несколько этажей. Информация о масштабах ущерба и возможных пострадавших пока отсутствует. Представители администрации торгового центра не предоставили комментариев по поводу инцидента.

До этого автоэксперт Ян Хайцеэр в беседе с NEWS.ru заверил, что пассажирам электробусов не грозит поражение электрическим током во время сильного дождя. Он пояснил, что основную опасность для такого транспорта представляет возможное окисление электрических контактов при попадании влаги. Специалист отметил, что все виды транспортных средств - как электрические, так и с двигателями внутреннего сгорания - могут пострадать от воды во время ливня.