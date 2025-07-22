Московский ТЦ не прошел испытание ливнем и «поплыл» Водопад хлынул с потолка московского ТЦ Кунцево во время ливня

Мощный ливень стал причиной протечки в ТЦ Кунцево на Ельнинской улице Москвы. На опубликованных в Telegram-канале «Москва с огоньком» кадрах видно, что вода хлынула с крыши через потолок, затопив этажи. О последствиях «наводнения» ничего не известно. Администрация ТЦ никак не комментировала произошедшее.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 22 июля в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. С начала месяца столица приняла на себя 219% от климатической нормы.

До этого госкорпорация «Роскосмос» опубликовала уникальные кадры циклона, принесшего в столицу исторически сильные дожди. Снимки со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» наглядно демонстрируют масштабы непогоды, установившей новый климатический рекорд.

Тем временем стало известно, что прокуратура Московской области взяла на контроль процесс восстановления мостов, обрушившихся в Подмосковье из-за дождей. Потоками воды размыло не только мосты в Наро-Фоминском и Истринском районах, но и плотину около деревни Шохово Можайского муниципального округа.