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22 июля 2025 в 20:03

Московский ТЦ не прошел испытание ливнем и «поплыл»

Водопад хлынул с потолка московского ТЦ Кунцево во время ливня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мощный ливень стал причиной протечки в ТЦ Кунцево на Ельнинской улице Москвы. На опубликованных в Telegram-канале «Москва с огоньком» кадрах видно, что вода хлынула с крыши через потолок, затопив этажи. О последствиях «наводнения» ничего не известно. Администрация ТЦ никак не комментировала произошедшее.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 22 июля в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. С начала месяца столица приняла на себя 219% от климатической нормы.

До этого госкорпорация «Роскосмос» опубликовала уникальные кадры циклона, принесшего в столицу исторически сильные дожди. Снимки со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» наглядно демонстрируют масштабы непогоды, установившей новый климатический рекорд.

Тем временем стало известно, что прокуратура Московской области взяла на контроль процесс восстановления мостов, обрушившихся в Подмосковье из-за дождей. Потоками воды размыло не только мосты в Наро-Фоминском и Истринском районах, но и плотину около деревни Шохово Можайского муниципального округа.

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