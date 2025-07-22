В Сети появилось видео Москвы из космоса с циклоном-гигантом

В Сети появилось видео Москвы из космоса с циклоном-гигантом Роскосмос показал из космоса циклон, который накрыл Москву рекордным ливнем

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала уникальные кадры циклона, принесшего в столицу исторически сильные дожди. Снимки со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» наглядно демонстрируют масштабы непогоды, установившей новый климатический рекорд.

Москву накрыло дождем: побит рекорд 1879 года. 146 лет 21 июля не бывало таким дождливым, как сегодня, — сообщили в Роскосмосе.

По данным метеорологов, в этот день выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что подобной интенсивности дождей не фиксировалось с конца XIX века. Космический мониторинг позволил запечатлеть это редкое природное явление во всех деталях.

Ранее жители столицы начали активно делиться кадрами последствий мощного ливня. В результате оказались затоплены улицы, а дворы превратились в большие непроходимые лужи. По предварительным данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в Москве выпало 11 мм осадков.

До этого появилась информация, что из-за обильных осадков в Наро-Фоминском районе Московской области обрушился мост. От сообщения отрезаны три населенных пункта.