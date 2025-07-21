Затопленные улицы в Москве попали на видео

В Сети активно делятся кадрами последствий мощного ливня в Москве. В результате оказались затоплены улицы, а дворы превратились в большие непроходимые лужи. По предварительным данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в столице выпало 11 мм осадков, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Осадки, по его словам, прогнозируются и в понедельник, 21 июля.

Сегодня погода столицы будет формироваться под влиянием передней части циклона, выходящего на запад Центрального федерального округа. Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой, вызовет дожди, местами ливни, возможны грозы, — сказано в сообщении синоптика.

Тем временем появилась информация, что из-за обильных осадков в Наро-Фоминском районе Московской области обрушился мост. От сообщения отрезаны три населенных пункта.

Также мощный ливень обрушился 20 июля и на Воронеж. На кадрах местных жителей в Сети — затопленные улицы и пострадавшие машины. Некоторые решили не отчаиваться и вышли с удочками и надувными кругами.