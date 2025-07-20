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20 июля 2025 в 19:40

В Сети появились кадры из затопленного Воронежа

Автомобили ушли под воду в Воронеже после ливня

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Мощный ливень обрушился на Воронеж днем 20 июля. На кадрах местных жителей в Сети — затопленные улицы и пострадавшие машины. Некоторые решили не отчаиваться и вышли с удочками и надувными кругами.

В городской администрации сообщили, что дорожные службы откачивают воду. Так, техника находится в переулках Отрадном и Краснознаменном, на улицах Космонавтов и Центральной. На некоторых участках, по признанию очевидцев, невозможно ни пройти, ни проехать.

Ранее автоэксперты Игорь Моржаретто и Леонид Ольшанский предупредили, что во время дождя или грозы не стоит садиться за руль, а если это произошло — остановиться и переждать. Специалисты отметили, что в условиях непогоды важно соблюдать осторожность и избегать опасных ситуаций. Также автоэксперты советовали иметь с собой буксировочный трос на случай, если потребуется помощь.

Тем временем власти Гонконга объявили наивысший уровень опасности в связи с тропическим циклоном «Вифа». Из-за обрушившегося шторма около 500 рейсов отменены, около 400 перенесены, поезда следуют с задержкой, а школы и детские сады закрыли.

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