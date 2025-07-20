Гонконг ожидает ураган с порывами ветра до 118 км/ч

Власти Гонконга объявили наивысший уровень опасности в связи с тропическим циклоном «Вифа», пишет газета The Guardian. Из-за обрушившегося шторма около 500 рейсов отменены, около 400 перенесены, поезда следуют с задержкой, а школы и детские сады закрыли.

Ожидается ветер со средней скоростью 118 километров в час и более, что представляет значительную угрозу для Гонконга, — сказано в публикации.

В настоящее время циклон направляется в сторону Макао и Чжухая. Китайские провинции Хайнань и Гуандун также находятся в режиме повышенной готовности. На Филиппинах из-за «Вифы» начались наводнения, два человека пропали без вести.

Ранее во Вьетнаме во время шторма перевернулось туристическое судно Wonder Sea. В результате происшествия погибли 34 человека, в том числе восемь детей, 11 человек удалось спасти. В спасательной операции было задействовано около 300 человек, 27 судов и два катера. Позже представители Ассоциации туроператоров России рассказали, что на борту российских граждан не было.