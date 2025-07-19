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19 июля 2025 в 19:56

В АТОР раскрыли, были ли россияне на перевернувшемся во Вьетнаме судне

АТОР: россиян на борту перевернувшегося во Вьетнаме судна не было

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На борту перевернувшегося в заливе Халонг Южно-Китайского моря на севере Вьетнама туристического судна, согласно предварительной информации, российских граждан не было, заявили представители Ассоциации туроператоров России. По их словам, такие данные были получены от крупнейших туроператоров.

По информации, полученной на данный момент от крупнейших российских туроператоров и их партнеров во Вьетнаме, российских туристов на потерпевшем крушение судне Wonder Sea не было, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о крушении во время шторма туристического судна во Вьетнаме. По информации журналистов, из-за сложных погодных условий корабль накренился, а затем перевернулся, после чего исчез с радаров. В спасательной операции было задействовано около 300 человек, 27 судов и два катера. В результате инцидента погибли 34 человека, 11 удалось выжить.

Кроме того, стало известно о затоплении туристического катамарана «Мерлион» вблизи полуострова Шкота во Владивостоке. Судно вспыхнуло, а затем пошло ко дну. Находившихся на борту людей удалось эвакуировать. В результате происшествия никто не пострадал.

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