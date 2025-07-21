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21 июля 2025 в 09:32

Мост обрушился из-за дождей в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мост обрушился в Наро-Фоминском районе Московской области из-за обильных дождей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. От сообщения отрезаны три населенных пункта.

Ночью в Наро-Фоминском районе произошло размытие и падение бетонного моста из-за дождей. От сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма», — заявил собеседник агентства.

Специалисты начали демонтировать старый мост, прокладывается и отсыпается переправа. Спасатели на лодке переправляют местных жителей. Работы планируют закончить до обеда понедельника, 21 июля.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Московской области выпало около 84% месячной нормы осадков. По его словам, в некоторых районах зафиксирована толщина водного слоя до шести сантиметров. В Москве за сутки выпало 25% месячной нормы осадков.

До этого синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предположил, что период дождей в Москве закончится 25 июля. По его словам, до конца недели 27 июля в городе сохранится теплая, но переменчивая погода с кратковременными осадками.

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