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21 июля 2025 в 09:27

Синоптик раскрыл данные об аномальных дождях в Подмосковье

Тишковец: более 80% месячной нормы осадков выпало в Московской области за сутки

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Около 84% месячной нормы осадков выпало в Московской области за последние сутки, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в некоторых районах зафиксирована толщина водного слоя до шести сантиметров.

Аномально много дождей выпало в Подмосковье: Можайск — 54 мм, <...> Луховицы — 52 мм, Коломна — 59 мм, что составляет 84% от всего положенного за июль, — написал он.

При этом в Москве за сутки выпало 25% месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 11 мм дождя, а в районе МГУ и Тушино — 17 мм и 21 мм соответственно.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предположил, что период дождей в Москве закончится 25 июля. По его словам, до конца недели, 27 июля, в городе сохранится теплая, но переменчивая погода с кратковременными осадками.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что минувшая неделя впервые принесла в Москву настоящий тропический ливень, характерный для умеренных широт. Осадки начались внезапно: очевидных признаков не наблюдалось.

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