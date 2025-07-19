Москвичам рассказали, когда в столице прекратятся дожди

Период дождей в Москве закончится 25 июля, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, до конца недели 27 июля в городе сохранится теплая, но переменчивая погода с кратковременными осадками.

В понедельник, 21 июля, в Москве ожидаются достаточно сильные дожди с грозами. Температура воздуха составит плюс 24–26 градусов. Во вторник продолжится похолодание, на небе будет облачно, ожидаются кратковременные дожди. В среду в Москве будет плюс 25–27 градусов, такая же температура продержится в четверг и пятницу. В эти дни, кроме пятницы, не обойдется без осадков, — пояснил Ильин.

Он отметил, что в выходные вновь вернутся грозы, дожди и порывистый ветер. По его словам, атмосферное давление в течение рабочей недели будет незначительно падать.

В выходные в столичнй регион вернутся грозы, дожди и порывистый ветер. Температура воздуха в субботу днем достигнет плюс 25 градусов, в воскресенье — до плюс 22 градусов. Атмосферное давление в течение рабочей недели будет незначительно падать, — резюмировал Ильин.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что до конца недели 20 июля погода в Москве будет носить неустойчивый характер. Он пояснил, что в ночь на 20 июля дождь прекратится, но температура останется на той же отметке.