Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 07:00

Москвичам рассказали, когда в столице прекратятся дожди

Синоптик Ильин: 25 июля в Москве закончится период дождей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Период дождей в Москве закончится 25 июля, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, до конца недели 27 июля в городе сохранится теплая, но переменчивая погода с кратковременными осадками.

В понедельник, 21 июля, в Москве ожидаются достаточно сильные дожди с грозами. Температура воздуха составит плюс 24–26 градусов. Во вторник продолжится похолодание, на небе будет облачно, ожидаются кратковременные дожди. В среду в Москве будет плюс 25–27 градусов, такая же температура продержится в четверг и пятницу. В эти дни, кроме пятницы, не обойдется без осадков, — пояснил Ильин.

Он отметил, что в выходные вновь вернутся грозы, дожди и порывистый ветер. По его словам, атмосферное давление в течение рабочей недели будет незначительно падать.

В выходные в столичнй регион вернутся грозы, дожди и порывистый ветер. Температура воздуха в субботу днем достигнет плюс 25 градусов, в воскресенье — до плюс 22 градусов. Атмосферное давление в течение рабочей недели будет незначительно падать, — резюмировал Ильин.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что до конца недели 20 июля погода в Москве будет носить неустойчивый характер. Он пояснил, что в ночь на 20 июля дождь прекратится, но температура останется на той же отметке.

Москва
синоптики
дожди
погода
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 июля: инфографика
Беспилотники ВСУ массово атаковали Москву
Женщина пострадала при атаке ВСУ под Ростовом
ПВО отразила ночную атаку 71 беспилотника на российские регионы
СБУ объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас»
Россиянам напомнили, как защититься от телефонных мошенников
«Взяли хитростью»: боец заставил ВСУ сложить оружие, выдав себя за своего
Из Латвии захотели выгнать почти тысячу россиян
Москвичам рассказали, когда в столице прекратятся дожди
Более 50 поездов задержали под Ростовом из-за атаки БПЛА
Грозы, ливни, аномальные холод и жара от +2 до +39: погода в РФ 21–27 июля
Налоговая заблокировала счета Лерчек и ее бывшего мужа
Стало известно, как сильно окопались ВСУ в Каменском
«Абсурд»: в США усомнились в способности воевать против России
Врач назвала главную ошибку в питании трудоголиков
Российский штурмовик в тылу ВСУ координировал действия сослуживцев
День металлурга — 2025: история и значение профессии
Россиянам дали советы, как защититься от менингита
Стали известны изменения в состоянии пострадавшей от медведя туристки
Российские военные остановили прорыв ВСУ на границе двух регионов
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.