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16 июля 2025 в 17:30

Москвичей предупредили о возвращении дождей

Синоптик Шувалов: дожди вернутся в Москву 19 и 20 июля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

До конца недели 20 июля погода в Москве будет носить неустойчивый характер, заявил синоптик Александр Шувалов. По его словам, которые приводит URA.RU, 19 июля ожидается возвращение в столицу осадков.

На днях к Москве и Подмосковью подойдет очередная зона с юго-запада, и в субботу регион накроет дождями. В этот день ожидают наиболее интенсивные осадки, и температура немного понизится — до +21–23 градусов, — сообщил эксперт.

Он пояснил, что в ночь на 20 июля дождь прекратится, но температура останется на той же отметке. Ветер в этот день сменит направление на юго-восточное до 5 м/с.

Ранее синоптик Леонид Старков заявил, что жителей Москвы и Московской области ждет довольно комфортная вторая половина июля. По его словам, столбики термометров вряд ли поднимутся выше +30 градусов. Однако, уточнил он, такие температурные показатели все равно будут превышать климатическую норму на пару градусов. Он отметил, что тропические ночи в столице, когда температура воздуха не опускается ниже +20 градусов, почти закончились.

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