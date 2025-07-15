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15 июля 2025 в 18:04

Стало известно, вернется ли в Москву аномальная жара

Синоптик Старков: москвичам не стоит ждать аномальной жары в июле

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жителей Москвы и Московской области ждет довольно комфортная вторая половина июля, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик Леонид Старков. По его словам, столбики термометров вряд ли поднимутся выше +30 градусов. Однако, уточнил он, такие температурные показатели все равно будут превышать климатическую норму на пару градусов.

Температура «ушла» от зашкаливающих тридцатиградусных значений и будет оставаться на уровне комфортных летних показателей — +23-27 градусов, хоть это все равно на пару градусов выше нормы. В ближайшие две недели чересчур жарко точно не будет, — прокомментировал Старков.

Он отметил, что тропические ночи в столице, когда температура воздуха не опускается ниже +20 градусов, почти закончились. На преобладающей территории региона ожидается +13-18 градусов в ночное время суток.

15 июля в столице прошел сильный ливень с грозой. На небе вспыхивали частые молнии, звучали оглушительные раскаты грома. По данным комплекса городского хозяйства, в некоторых районах месячная норма осадков выпала менее чем за два часа. Из-за непогоды оказались затоплены улицы, дворы и даже здания.

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