Стало известно, вернется ли в Москву аномальная жара Синоптик Старков: москвичам не стоит ждать аномальной жары в июле

Жителей Москвы и Московской области ждет довольно комфортная вторая половина июля, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик Леонид Старков. По его словам, столбики термометров вряд ли поднимутся выше +30 градусов. Однако, уточнил он, такие температурные показатели все равно будут превышать климатическую норму на пару градусов.

Температура «ушла» от зашкаливающих тридцатиградусных значений и будет оставаться на уровне комфортных летних показателей — +23-27 градусов, хоть это все равно на пару градусов выше нормы. В ближайшие две недели чересчур жарко точно не будет, — прокомментировал Старков.

Он отметил, что тропические ночи в столице, когда температура воздуха не опускается ниже +20 градусов, почти закончились. На преобладающей территории региона ожидается +13-18 градусов в ночное время суток.

15 июля в столице прошел сильный ливень с грозой. На небе вспыхивали частые молнии, звучали оглушительные раскаты грома. По данным комплекса городского хозяйства, в некоторых районах месячная норма осадков выпала менее чем за два часа. Из-за непогоды оказались затоплены улицы, дворы и даже здания.