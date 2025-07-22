Стало известно, сколько осадков выпало в Москве за день

Стало известно, сколько осадков выпало в Москве за день Синоптик Леус: около трети месячной нормы осадков выпало в центре Москвы

В Москве 22 июля выпало около трети месячной нормы осадков, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. С начала месяца столица приняла на себя 219% от климатической нормы.

Ожидаемые дожди вернулись в столицу. К 18 часам в центре города, на Балчуге, выпало еще 29 мм осадков, или треть (35%) от нормы июля. Напомню, что вчера там выпало более чем в три раза больше, — написал он.

Москвичи в Сети активно делятся кадрами последствий мощного ливня в Москве. В результате оказались затоплены улицы, а дворы превратились в большие непроходимые лужи. Кроме того, появилась информация, что из-за обильных осадков в Наро-Фоминском районе Московской области обрушился мост. От сообщения отрезаны три населенных пункта.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, дожди не прекратятся в Москве до конца недели. Температура воздуха при этом будет около плюс 25 градусов. По его словам, на столицу обрушилась «почти столитровая бочка воды на квадратный метр».