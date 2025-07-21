Погода в Москве в понедельник, 21 июля: ливень продолжит топить город?

На Москву обрушилось 50 литров дождевой воды на метр площади, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице сегодня, 21 июля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 21 июля

По данным Тишковца, к 9 утра в Москве на ВДНХ выпало 28 мм, или 33% от месячной нормы, на Балчуге — 39 мм, в Тушино — 49 мм (58% от нормы июля), то есть «пять ведер дождевой воды на метр квадратный».

Сильнейшие ливни прошли на северо-западе столицы: в Митино — 71,2 мм, в Зеленограде — 91,6 мм, что больше месячной нормы.

«А это почти столитровая бочка воды на квадратный метр», — отметил синоптик.

В Подмосковье наиболее сильный дождь обрушился на Коломну — 66 мм, и Новый Иерусалим — 48 мм. Много осадков во Внуково — 31 мм, Шереметьево — 41 мм, Домодедово — 24 мм, Немчиновке — 37 мм.

«Таким образом, на сегодня месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсеместно, в Подмосковье — перевыполнена (в Новом Иерусалиме — почти в два раза)», — заявил Тишковец.

В своем Telegram-канале он также публикует кадры затопленных шоссе и дорог, по которым буквально плывут автомобили. В некоторых районах также сошел оползень. Столичный департамент транспорта призвал жителей и гостей Москвы для передвижения по городу в понедельник пользоваться метрополитеном. Также из-за непогоды москвичей попросили по возможности не выходить на улицу, если поход в город неизбежен — быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

По словам Тишковца, дожди не прекратятся в Москве до конца недели, температура будет около плюс 25 градусов.

Его коллега Михаил Леус рассказал, что погода столицы будет формироваться под влиянием передней части циклона, выходящего на запад Центрального федерального округа. Именно он вызывает дожди, местами ливни. Также возможны грозы, что ограничит дневной прогрев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Температура воздуха плюс 21–23 градуса, по области — плюс 19–24 градуса. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщил Леус.

Во вторник, 22 июля, временами дожди, днем с грозой, ночью — плюс 17–19 градусов, днем — плюс 22–24 градуса.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 21 июля

По данным Леуса, сегодня Санкт-Петербург окажется под влиянием северной периферии циклонического вихря, выходящего на запад Центрального федерального округа. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Температурные показатели ожидаются немного выше климатической нормы.

Температура воздуха составит плюс 24–26 градусов, в Ленинградской области — плюс 22–27 градусов. Ветер восточный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник — без осадков, ночью — плюс 17–19 градусов, днем — плюс 25–27 градусов.

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