Ситуация в аэропортах РФ 21 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

Ситуация в аэропортах РФ 21 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

Этой ночью российские регионы снова столкнулись с ограничениями работы аэропортов из-за атаки беспилотников. Что об этом известно, какова ситуация сегодня, 21 июля?

Какова ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга сегодня, 21 июля

Около часа ночи ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в московских аэропортах Шереметьево, Жуковский, Домодедово.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС): прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявляла Росавиация.

Также ночью временно не работал аэропорт Внуково.

Только около четырех утра ограничения в этих воздушных гаванях сняли.

Петербургскому аэропорту Пулково пришлось принять 22 рейса, перенаправленных после введения ограничений в московских аэропортах.

«Из-за временных ограничений на взлет и посадку в московских аэропортах Пулково уже принял 22 рейса, перенаправленных в Санкт-Петербург. Аэропорт работает с повышенной нагрузкой, все операционные службы переведены на усиленный график», — рассказала пресс-служба Пулково.

Там добавили, что в ближайшее время возможны корректировки расписания.

Пулково также опубликовал список из 16 отмененных рейсов авиакомпании «Россия». 11 из них должны были вылететь из московского Внуково, а еще пять — из Шереметьево.

«Рейсы во Внуково: FV6013, FV6007, FV6009, FV6025, FV6027, FV6031, FV6011, FV6037, FV6520, FV6090, FV6960. Рейсы в Шереметьево: FV6960, FV6520, FV6090, FV6428, FV6094», — сказано в публикации.

Во Внуково сообщили, что предпринимают меры для восстановления штатного режима работы после действия более чем 12 часов ограничений на прием и выпуск самолетов. В Шереметьево предупредили о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров.

Авиакомпания «Аэрофлот» также заявила, что вынуждена корректировать расписание рейсов в связи с периодическим вводом временных ограничений в аэропорту Шереметьево 20 и 21 июля.

Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана «Ковер». Власти понимают возможные неудобства и стараются их минимизировать, но самое главное — это безопасность людей, отметил он.

«Мы же не можем прогнозировать, когда вводится „Ковер“ и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какова ситуация в других аэропортах РФ сегодня, 21 июля

Прошедшей ночью также вводили временные ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода, которые отменили только около девяти утра по московскому времени.

Также было задержано более 10 рейсов в аэропортах Сургута и Нижневартовска. По данным онлайн-табло сургутского аэропорта, задержали отправку и прибытие рейсов в Москву, Махачкалу, Сочи. В Нижневартовске также задержаны рейсы в Москву. Время задержки колеблется от нескольких часов до девяти с лишним часов.

В Челябинске отменили ряд рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», которые должны были вылететь в Москву. По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, отменены рейсы СУ 1093, СУ 1535, СУ 1095, СУ 1421, СУ 1423 компании «Аэрофлот», также рейс ДР 414 компании «Победа».

Из дальневосточных городов в Москву задержали девять рейсов из-за ограничений в работе столичных аэропортов, по состоянию 07:00 мск вылета ждали более 2,7 тысячи пассажиров.

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