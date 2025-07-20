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20 июля 2025 в 19:06

Обнародован список отмененных в московских аэропортах рейсов

В Пулково сообщили о 16 отмененных рейсах из Внуково и Шереметьево

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аэропорт Пулково опубликовал перечень 16 отмененных рейсов авиакомпании «Россия». По данным пресс-службы, 11 из них должны были вылететь из московского Внуково, а еще пять — из Шереметьево.

Рейсы во Внуково: FV6013, FV6007, FV6009, FV6025, FV6027, FV6031, FV6011, FV6037, FV6520, FV6090, FV6960. Рейсы в Шереметьево: FV6960, FV6520, FV6090, FV6428, FV6094, — сказано в публикации.

Причиной стали ограничения в воздушных гаванях. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билет или вернуть деньги.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем 20 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По состоянию на 18:45 мск все ограничения сняты.

Тем временем стало известно о том, что самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, приземлился в пункте назначения с большой задержкой. Фактическое время в пути составило около трех часов, но общее время задержки достигло 20 часов.

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