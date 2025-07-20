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20 июля 2025 в 18:50

Ограничения на полеты вводились в трех аэропортах Москвы

Росавиация вводила ограничения во Внуково, Домодедово и Шереметьево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем 20 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По состоянию на 18:45 мск все ограничения в аэропорту Шереметьево сняты.

Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорилось в сообщениях.

Ограничения во Внуково были введены в 09:30 и сняты в 13:35. В свою очередь в Шереметьево запрет на прием и выпуск самолетов вводился дважды: с 10:32 до 11:36, с 12:31 до 13:35.

Позднее, в 15:56, Кореняко объявил о запрете на полеты в трех аэропортах столицы — Внуково, Шереметьево и Домодедово. Аэропорт Шереметьево вернулся к обычному режиму работы в 17:17.

Ранее самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, приземлился в пункте назначения с большой задержкой. Фактическое время в пути составило около трех часов, но общее время задержки достигло 20 часов.

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Москва
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