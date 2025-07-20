Как добраться на отдых в Крым? Безопасно ли ехать через ДНР и Запорожье

Как добраться на отдых в Крым? Безопасно ли ехать через ДНР и Запорожье

Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал туристов изучить альтернативные маршруты в Крым. Что сейчас происходит на Крымском мосту, почему в Крым опаздывают поезда, безопасны ли альтернативные маршруты через ДНР, Запорожье и Херсонскую область?

Что с Крымским мостом, какая очередь на въезд

На въездах на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани сохраняются огромные очереди. В связи с этим РСТ предложил туристам рассмотреть альтернативные маршруты.

Telegram-канал оперативной информации Крымского моста ежечасно публикует данные по очередям на въездах. Днем 20 июля в очередях ожидали более тысячи единиц транспорта.

«На 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Ожидание — около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 295 транспортных средств. Ожидание — около часа», — сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Судя по данным канала, очереди на въезд есть практически постоянно: вечером и ночью преимущественно со стороны Керчи (выезжающие из Крыма), а утром и днем — со стороны Тамани (на въезд на полуостров).

РСТ фиксирует рост бронирований в Крыму почти на 50% больше, чем год назад. Рост пассажиропотока фиксирует и Telegram-канал оперативной информации. Максимальное время ожидания составляет четыре часа. Больше всего машин в Крым фиксируется в понедельник — вторник, а из Крыма — в четверг — пятницу.

Что случилось с поездами в Крым

Масштабные налеты украинских БПЛА на Россию вновь привели к массовым задержкам поездов в Ростовской области. В РЖД сообщили, что составы со сниженной скоростью проходят участок в районе перегона Лихая — Замчалово, где на пути упали обломки беспилотника. Время ожидания поездов Федеральной пассажирской компании и «Гранд Сервис Экспресс» составляют от 33 минут до 15 часов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что проблема на станции Лихая еще не устранена.

«Сотрудники железной дороги работают с полной отдачей. Делают все, чтобы сократить время задержки пассажирских составов», — подчеркнул он, поблагодарив волонтеров.

По состоянию на 10:00 в направлении Крыма задерживались восемь пассажирских поездов, с полуострова — 12 составов, сообщал «Гранд Сервис Экспресс». Позже число поездов, выбивающихся из графика, выросло до 21. Среди них пять поездов Москва — Севастополь, один Москва — Евпатория, девять поездов из Крыма на Москву, четыре — на Санкт-Петербург, один — на Смоленск и один — на Пермь.

Безопасен ли альтернативный маршрут через ДНР

Альтернативным маршрутом в Крым является федеральная трасса Р-280 «Новороссия», которая проходит по северо-западному побережью Азовского моря из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь. Длина маршрута составляет около 630 км (около 9,5 часа дороги). Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» регулярно напоминает подписчикам, что ехать через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области в западную часть Крыма (например, в Евпаторию или Солнечную Долину) может быть намного выгоднее по времени.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым и бывший министр транспорта региона Анатолий Цуркин уверен, что сухопутный коридор через новые территории безопасен.

«Крымский мост — это стратегический объект. И перекрытие движения по нему в целях безопасности возможно в любой момент. Когда и на сколько часов из-за этого можно попасть в пробку, спрогнозировать сложно. [На трассе Р-280] за три года не было ни одного теракта и какого-то происшествия, связанного с военной угрозой», — подчеркнул он.

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