ВС РФ освободили Белую Гору: что известно, как идет наступление в зоне СВО

ВС РФ освободили Белую Гору: что известно, как идет наступление в зоне СВО

Минобороны РФ объявило об освобождении новых рубежей на юге ДНР. Что известно о наступлении ВС РФ на юге ДНР 20 июля, где продвигаются российские войска?

Что известно об освобождении Белой Горы

Днем 20 июля Минобороны РФ объявило об освобождении населенного пункта Белая Гора.

«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба МО РФ.

«Белая Гора — село в Краматорском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 70 человек. Расположено в 8 км к северу от Торецка и в 9 км к юго-востоку от Константиновки. Теперь этот город поджимают уже с трех сторон. И на сегодняшний день главная задача на этом участке — перерезать трассу Н20, соединяющую Константиновку с Дружковкой. Эти два „населенника“ — врата к Краматорско-Славянской агломерации», — отмечает военкор Александр Коц.

Освобождение Белой Горы означает зачистку от ВСУ кармана к югу от Часова Яра и выравнивании плацдарма в направлении Константиновки, сообщили СМИ источники в российских силовых структурах.

«Белая Гора находилась на ключевой высоте, контролирующей пути снабжения противника. Ее освобождение открывает дорогу к дальнейшему наступлению», — подчеркивает военкор Евгений Лисицын.

Как идет наступление ВС РФ в зоне СВО

Telegram-канал WarGonzo отмечает, что ВС РФ наращивает атаки на Константиновском направлении.

«На Константиновском направлении российская армия усиливает давление: штурмует ВСУ в Русином Яре, закрепляется в Яблоновке, наступает в Александро-Калиново», — указывают авторы канала.

Наступление продолжается на большинстве направлений спецоперации, в том числе на тех, где наблюдалось длительное позиционное затишье.

«Запорожский фронт. Продолжаются бои у Каменского, а также в районах Новоданиловки, Степового и Плавней. <…> На Покровском направлении сохраняется напряженная обстановка. Появляются сообщения о том, что в районе Родинского ВСУ выводят свои войска из села Суворово на опорники по направлению к Никаноровке. Идут ожесточённые бои к северу от Новоторецкого, Федоровки и Красного Лимана. <…> На Купянском направлении напряженная ситуация на правом берегу Оскола. Со стороны Двуречной российские войска пробиваются к населённому пункту Кутьковка. На Великобурлукском направлении идут активные бои в районах Дегтярного и Мелового», — пишет WarGonzo.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Южнее ВС РФ продвинулись к шахте «Краснолиманская», сообщил СМИ советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Это второе по величине угольное предприятие Украины, которое расположено вблизи города Родинского.

«До главного административно-производственного комплекса предприятия менее километра», — сказал Кимаковский.

Особое значение имеет Сумское направление, где ВС РФ штурмуют позиции противника при поддержке авиации.

«Враг любой ценой пытается отбить утраченные позиции. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Кондратовки — командование 225-го ОШП ВСУ регулярно отправляет на убой штурмовые группы, которые уничтожаются „Северянами“. Одновременно с этим „Бесстрашные“ продолжают наступательные действия в Сумском районе: выбили украинских оккупантов из нескольких опорных пунктов в Варачино, [действуют] в лесных массивах Сумского района и в Юнаковке», — пишет Telegram-канал «Северный ветер».

Telegram-канал «НгП раZVедка» утверждает, что ночью ВСУ попытались бежать из Юнаковки. При этом украинские войска понесли большие потери.

Параллельно продолжается продвижение в Волчанске, где штурмовики прошли еще 500 м, сообщает «Северный ветер».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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