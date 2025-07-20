ВС России взяли под контроль один населенный пункт в ДНР Минобороны: российская армия взяла под контроль Белую Гору в ДНР

Российская армия взяла под контроль Белую Гору в ДНР, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, в операции принимали участие подразделения «Южной» группировки войск.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Как указал военный эксперт Владимир Попов, ВСУ не смогут прорвать оборону на курской границе из-за высокой концентрации там сил РФ. В частности, российские войска полностью подготовлены к возможным попыткам прорыва, а резервы уже развернуты в регионе, объяснил он.

Ранее, 18 июля, в российском Минобороны сообщили, что только за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ установили контроль в общей сложности над 10 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. В частности, недавно группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области. При этом украинские солдаты вышли не только из Каменского, но и Петровки.