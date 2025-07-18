«На стену голыми руками»: раскрыто, почему ВСУ не прорвут курскую границу

Вооруженные силы Украины не смогут прорвать оборону на курской границе из-за высокой концентрации там ВС России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, российские войска полностью подготовлены к возможным попыткам прорыва, а резервы уже развернуты в регионе.

Как говорится, зайти в одну воду дважды невозможно. Сейчас в Курской области достаточно хорошо обустроена линия обороны и войсковые подразделения находится в необходимой близости к государственной границе и к линии соприкосновения. Резервные подразделения у нас там уже собраны. Как будто бы мы ждали, что ВСУ все-таки еще раз попробуют пройти через эти регионы. Не думаю, что у ВСУ что-то будет реализовано, поскольку концентрация войск у нас там достаточно большая, тем более есть резервы, которые подтянуты из внутренних округов Российской Федерации, — пояснил Попов.

Он отметил, что российская группировка на Курской границе включает не только регулярные войска, но и дополнительные силы: Росгвардию, морскую пехоту и спецназ. По его словам, попытка ВСУ прорваться в Курскую область будет сравнима с подъемом по высокой стене с голыми руками.

Ну Курской границе собраны не только войска Министерства обороны, но и Росгвардия стоит, подразделения морской пехоты, удачно собранные комплекты боевых частей и подразделений, пограничные войска, ФСБ России, авиационный компонент. Даже элементы отдельных служб спецназа ФСО находятся. Так что, если идти туда, это на стену лезть с голыми руками. Невозможно это сделать, — резюмировал Попов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может попытаться повторить операцию по сценарию августа прошлого года, когда ВСУ прорвались в Курскую область. Возможными целями он назвал Курскую, Белгородскую и Брянскую области.