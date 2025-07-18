Военный эксперт предупредил о попытке ВСУ прорваться в Россию Военэксперт Дандыкин: Сырский готовит удар по Курской и Белгородской областям

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский может попытаться повторить операцию по сценарию августа прошлого года, когда ВСУ прорвались в Курскую область, предупредил в беседе с URA.RU военный эксперт Василий Дандыкин. Возможными целями он назвал Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

По его данным, на Украину должны поставить из Австралии порядка 50 танков M1A1 Abrams. Кроме того, Сырский сформировал группировку войск до 50 тысяч человек в резерве. Танки, вероятно, включили в ее состав.

Главком ВСУ постарается использовать все это для убийственного броска. Такую же авантюру, как в августе 2024 года в Курской области, провернуть не получится, но какие-то выпады будут, — предупредил военный эксперт.

Ранее Дандыкин заявил, что Украина может изменить название немецких Taurus для нанесения ударов по России. По его словам, это позволит Киеву применять ракеты с дальностью 500 километров, что создает угрозу даже для приграничных регионов Подмосковья. Он отметил, что Москва ранее предупреждала Берлин о возможных ударах по производственным объектам, где создаются ракеты Taurus.