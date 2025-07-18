Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 08:29

Военный эксперт предупредил о попытке ВСУ прорваться в Россию

Военэксперт Дандыкин: Сырский готовит удар по Курской и Белгородской областям

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский может попытаться повторить операцию по сценарию августа прошлого года, когда ВСУ прорвались в Курскую область, предупредил в беседе с URA.RU военный эксперт Василий Дандыкин. Возможными целями он назвал Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

По его данным, на Украину должны поставить из Австралии порядка 50 танков M1A1 Abrams. Кроме того, Сырский сформировал группировку войск до 50 тысяч человек в резерве. Танки, вероятно, включили в ее состав.

Главком ВСУ постарается использовать все это для убийственного броска. Такую же авантюру, как в августе 2024 года в Курской области, провернуть не получится, но какие-то выпады будут, — предупредил военный эксперт.

Ранее Дандыкин заявил, что Украина может изменить название немецких Taurus для нанесения ударов по России. По его словам, это позволит Киеву применять ракеты с дальностью 500 километров, что создает угрозу даже для приграничных регионов Подмосковья. Он отметил, что Москва ранее предупреждала Берлин о возможных ударах по производственным объектам, где создаются ракеты Taurus.

ВСУ
атаки ВСУ
Курская область
Василий Дандыкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти назвали количество сбитых беспилотников в Подмосковье
Забудьте о варенье! Соленый арбуз — новая звезда застолья!
Сделано в России: как выбрать качественные крупы и муку
Ученица коррекционной школы пыталась задушить девочку в лагере
Истязавший пасынка пермяк раскрыл причины жестокого обращения с ребенком
Сырский лично встретился с главой генштаба армии Британии
Украина «обнажила» свои полигоны перед зарубежными оружейниками
У комиссии Совфеда по иностранному вмешательству может смениться глава
Китай раскрыл хитрую схему иностранной разведки по вывозу ценного ресурса
В Евросоюзе согласовали 18-й пакет санкций против России
Стало известно о новых возможностях для бойцов СВО
В России впервые с начала 2025 года упали продажи машин с пробегом
США могут отказаться от бомбардировщиков B-1B из-за России
Российский «Корнет» усилили четырьмя турборакетами
Квартиру иноагента за 30 млн рублей арестовали в Москве
«Реал» обновил клубный рекорд по доходам за сезон
Белый дом подтвердил ультиматум Трампа
Важный договор России и Ирана вступил в силу
Командование ВСУ лжет о гибели бойцов самой «безжалостной» бригады
Аналитики раскрыли, как ЦБ поступит с ключевой ставкой 25 июля
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.