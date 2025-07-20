Удары по Украине сегодня, 20 июля: огненная лавина обрушилась на Запорожье

Удары по Украине сегодня, 20 июля: огненная лавина обрушилась на Запорожье

ВСУ впервые признали, что большинство российских БПЛА достигли целей. Где были удары по Украине в ночь на 20 июля, что известно об огненной лавине, которая обрушилась на Запорожскую область и другие регионы Украины, какивы потери ВСУ?

Где были удары по Украине сегодня, 20 июля

Блогер Олег Царев сообщил, что ВС РФ наносили удары по военным объектам в четырех областях Украины.

«Основные цели поражены в Харьковской, Запорожской, Сумской областях, а также на территории ДНР, подконтрольной ВСУ. Мониторинг противника насчитал 57 БПЛА, запущенных с территории России, из которых якобы „сбиты/локационно потеряны“ 25. Обращу внимание: Украина впервые таким образом заявила, что большинство пущенных за ночь дронов достигли цели», — отметил Царев.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было 32 попадания ударных беспилотников в 10 населенных пунктах, а также падение обломков в шести районах.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах по Запорожью 20 июля

Мощный ночной удар 20 июля пришелся по Запорожью и области. По данным мониторинговых каналов, взрывы не прекращались с 00:30 до 1 часу ночи.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров утверждает, что в ходе атак ВС РФ применили 14 БПЛА типа «Герань-2» и реактивную артиллерию. В городе есть пожары.

«Этой ночью боевикам ВСУ под Запорожьем досталось знатно. Уничтожен ПУ БПЛА и склад снарядов. Удары были нанесены из ОТРК „Искандер-М“, БПЛА „Герани“ и крылатые авиационные ракеты», — указывает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели были поражены на Украине 20 июля

Около 01:20 под ударом ВС РФ оказалась центральная часть Славянска. Целью были склады ВСУ. Украинский мэр города Вадим Лях заявил о прилете четырех БПЛА.

Примерно в то же время взрывы раздались в районе Изюма в Харьковской области.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесли удары по району Капитоловки в Изюме Харьковской области. Всего было зафиксировано четыре прилета, после чего возникла продолжительная детонация», — указывает Telegram-канал «Дневник десантника».

По ВСУ в Харьковской области применялись как БПЛА типа «Герань», так и планирующие авиабомбы.

«Десятки прилетов дронов типа „Герань“ и авиабомб с УМПК зафиксировано в Харьковской области. Сообщается об ударах по пункту размещения личного состава и военной техники противника в Балаклее. Взрывы в течение ночи гремели в северных предместьях областного центра — Харькова. Поражены военные цели в Изюме и в пригородах Купянска», — пишет Telegram-канал «Южный фронт».

Украинские источники сообщают также, что под ударом БПЛА и артиллерии оказались силы ВСУ в районе Никополя, Марганца и Покровска. Дроны также нанесли удар по району Васильковки в Днепропетровской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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