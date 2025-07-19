Киев ударил по Запорожской АЭС? Полный блэкаут, последствия, жертвы

Гигантский столб дыма в районе Запорожской АЭС попал на видео. Что известно об ударе ВСУ по атомной станции, сколько погибших и пострадавших, есть ли опасность ядерной катастрофы?

Что известно об ударе по Запорожской АЭС 19 июля, есть ли угроза заражения

Гигантский столб дыма в районе Запорожской АЭС попал на видео.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о пожаре после обстрела ВСУ.

«Прилеты в районе Запорожской АЭС — по лесу и в районе первого КПП. Подробности позже. ОБНОВЛЕНО: прилеты на удалении нескольких сотен метров от ЗАЭС», — указал он в своем Telegram-канале.

Вскоре Рогов уточнил, что Запорожская АЭС не попала под удар украинских войск: снаряды подожгли лес на въезде в Энергодар. Вскоре информацию подтвердила пресс-служба ЗАЭС.

«Ситуация на Запорожской АЭС стабильна и безопасна. Мониторинг обстановки ведется в непрерывном режиме. Информация о возгорании на территории Запорожской АЭС не соответствует действительности. Пожара на промышленной площадке станции нет. Реальный пожар зафиксирован в лесном массиве в окрестностях Энергодара», — говорится в сообщении.

По данным руководства станции, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, а радиационный фон остается в норме.

18 июля глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ нанесли удар по городу. Под обстрел попали жилые здания и детский сад. В нескольких многоэтажках были разрушены оконные конструкции, получила ранения женщина.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» назвал обстрелы провокацией Киева.

«Очередная провокация от Офиса президента [Украины]. Цель: посеять панику и отключить регион от электричества, чтобы усложнить продвижения ВС РФ на Запорожском направлении. Бьют по энергетике специально. Стоит ждать ответки по Украине», — утверждает «Легитимный».

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Что происходит в Запорожской области, почему отключился свет

Второй день подряд в Запорожье фиксируются масштабные отключения электроснабжения. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в 12:37 в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются», — сообщил Балицкий, не назвав причин аварии.

Через час губернатор объявил, что аварийная ситуация устранена. Потребителям поэтапно возвращают электроснабжение.

18 июля в Запорожье также был блэкаут из-за атаки украинских беспилотников. Губернатор сообщил, что удар был нанесен по высоковольтному оборудованию.

Что произошло в Донецке, последствия обстрела ВСУ

Днем 19 июля ВСУ также нанесли удар по жилым районам Донецка.

Донецк подвергся обстрелу. В городе прогремели несколько взрывов, работает ПВО.

Местные СМИ сообщили, что пострадал как минимум один мирный житель. Удар одной из украинских ракет полностью разрушил магазин медтехники в центре Донецка, продавец смогла спастись, укрывшись в подсобке.

Удар ВСУ пришелся по густонаселенному микрорайону в центре Донецка. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой по улице Университетской. Жилой дом и расположенные в нем магазины значительно повреждены.

Представитель Следственного комитета заявил СМИ, что ВСУ предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку.

«Напомним — приказы на такие обстрелы отдаются в письменном виде сверху. С указанием координат цели, расходом боеприпасов, времени удара. Это не инициатива отдельных артиллеристов, обожравшихся горилки», — отмечает военкор Александр Коц.

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